Yalova\'da 3 Milyon Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Yalova'da bir kamyonda 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. idaresindeki bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada koliler içinde toplam 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirdi. Ele geçirilen malzemenin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü M.K hakkında adli işlem başlatıldı. - YALOVA