Yalova'da 3 Suç Örgütü Çökertildi

Yalova'da Mayıs ayında 3 suç örgütü çökertildi

YALOVA - Yalova Valisi Hülya Kaya, geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşen operasyonlarda 3 suç örgütünün çökertildiğini söyledi.

Yalova Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı sosyal medyada canlı olarak gerçekleştirildi. Vali Hülya Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı mayıs ayı verileri değerlendirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Sahil Güvenlik TCSG-17 Komutanı Eren Deneri katıldı. Vali Kaya, kentlerde suç oranlarının düşmesindeki en büyük etkenin aranması olan zanlı ve hükümlülerin yakalanması olduğunu ifade etti. Kaya, Yalova'da geçtiğimiz mayıs ayında aranan toplam 70 şüphelinin yakalanarak adalete teslim edildiğini kaydetti. Organize suçlarla mücadelede gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili de bilgi veren Kaya, "Geçen ay 2 tane operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar bizim için çok önemliydi. 3 organize suç örgütü çökertildi. Bunların mal varlıklarına el konuldu. 12 gözaltımız, 3 tutuklumuz var. 9 adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şüpheli var. Bu çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarmamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

143 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaya, uyuşturucu imalatı, ticareti yapan şahıslarla ilgili amansız mücadelenin sahada devam ettiğini belirterek, "Geçen ay 18 tane operasyon gerçekleştirdik. Bu yapmış olduğumuz operasyonlarda 33 gözaltı, 15 tutuklu var. Ayrıca kullanıcılıktan 85 gözaltımız var. Ele geçirilen narkotik maddelere baktığımızda çok büyük bir oranda metanfetamin, bozai, skunk, esrar, kokain, sentetik ecza haplar ele geçirdik. Toplam 143 kilo 736 gram ve bin 298 adet hap uyuşturucu ele geçirdik" ifadesini kullandı. Kaya, kentin uyuşturucunun geçiş güzergahı olarak kullanıldığı yönündeki önceki tespitlerin, yapılan operasyonlarla doğrulandığını söyledi.

Vali Kaya, siber suçlarla mücadele 27 kişinin gözaltına alındığını ve 14 kişi tutuklandığını ifade etti. Kaya, siber suçlara karşı da vatandaşları uyardı.

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelenin de kesintisiz devam ettiğini anlatan Kaya, bu yıl tespit edilen 149 göçmenin sınır dışı işlemlerinin yapıldığını ifade etti.

Tersanede denize kirleten 2 gemiye ceza

Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü geçtiğimiz ay 550 saat 37 dakika görev icra ettiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Burada tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili 213 bin lira idari para cezası uygulandı, 1 aranan şahış yakalandı. Tersane içinde deniz kirliliği yaptığı tespit edilen 2 gemiyle ilgili de adli ve idari işlem süreci başlatıldı. İnterpol tarafından aranan bir tane araç yakalandı. 2 yasa dışı avcılıkta kullanılan tekneye de el konuldu. Yakalanan su ürünlerinin denize iadesi gerçekleştirildi" diye konuştu.

Turizme yakışmayan hareketlere müsaade edilmeyecek

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya yaz aylarıyla birlikte çok sayıda turistin kente geleceğini hatırlatarak, "Bununla ilgili Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da açıkladığı gibi gelen misafirlerimize, turistlerimize bize yakışmayan bir hareketin yapılmaması noktasına, onların en iyi şekilde ağırlanmasıyla ilgili biz de sahadaki gerekli denetimlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.