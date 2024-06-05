Uyandıklarında kendilerini denizin ortasında buldular! 4 arkadaşın maceralı gecesi - Son Dakika
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Uyandıklarında kendilerini denizin ortasında buldular! 4 arkadaşın maceralı gecesi

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Yalova Çiftlikköy sahilinde denize giren ve bir dubanın üzerinde uykuya dalan dört kişi, dubanın halatlardan kopması sonucu açığa sürüklendi. Durumu fark eden kişiler, cep telefonlarıyla Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları, dubayı ve üzerindeki dört kişiyi bulup kurtardı. Sahil Güvenlik tarafından kıyıya çıkarılan ve sağlık kontrolünden geçirilen kişilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

05.06.2024 08:09
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Yalova'da bağlı bulunduğu halatlardan kurtularak açığa sürüklenen dubanın üzerinde uykuya daldıkları için denizde mahsur kalan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

UYANIR UYANMAZ YARIM İSTEDİLER

Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı. İddiaya göre kıyıdaki duba bağlı halatın kopmasıyla açık denize sürüklenmeye başladı. Uyandıklarında denizde sürüklendiklerini fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi.

Kıyıdaki dubanın üzerinde uyuyan 4 arkadaş, gözünü açtığında kendilerini denizin ortasında buldu

DUBAYI TESPİT EDEN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi.

Kıyıdaki dubanın üzerinde uyuyan 4 arkadaş, gözünü açtığında kendilerini denizin ortasında buldu

4 ARKADAŞ BOT YARDIMIYLA KURTARILDI

Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi. Yaşanan bu ilginç olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.

Uyandıklarında kendilerini denizin ortasında buldular! 4 arkadaşın maceralı gecesi
Kaynak: DHA

Çiftlikköy, Yalova, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyandıklarında kendilerini denizin ortasında buldular! 4 arkadaşın maceralı gecesi - Son Dakika

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