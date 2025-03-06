Yalova'da Dilenci Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova'da Dilenci Operasyonu

Geniş Video İzle

Yalova'da zabıta, dilenciden 164 bin TL ile 10 Euro ve 5 dolar ele geçirdi.

06.03.2025 13:49  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M. P. isimli şahsa yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, dilenciyi yakalayarak Zabıta Karakolu'na götürdü.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI

Burada yapılan üst aramasında, dilencinin üzerinden tam 164 bin 125 TL, döviz olarak da 10 Euro ve 5 dolar çıktı. Paraların sayılmasında 6 zabıta personeli görev aldı.

Dilencinin üzerinden servet çıktı, 6 zabıta ancak sayabildi

PARALARA EL KONULDU

M.P.'nin dilencilik yaparak elde ettiği paralarla ilgili olarak yasal işlem başlatıldı ve paralar tutanakla zabıta tarafından el konuldu.

Dilencinin üzerinden servet çıktı, 6 zabıta ancak sayabildi
Dilencinin üzerinden servet çıktı, 6 zabıta ancak sayabildi
Yalova\'da Dilenci Operasyonu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, 3-sayfa, Ekonomi, yalova, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Dilenci Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Uuu bbb:
    neden el koydunuz akplilerin de caldiklarina el koyun ozamn 16 14 Yanıtla
  • eses2219:
    adam ifşa oldu bursalilar vermeyin artık bunlara 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:47:18. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Dilenci Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.