Yalova'da Güvenlik Değerlendirmesi - Son Dakika
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Yalova'da Güvenlik Değerlendirmesi

Yalova\'da Güvenlik Değerlendirmesi

Vali Kaya, Yalova'da asayiş ve güvenlik toplantısında huzur için kararlı mücadele vurgusu yaptı.

11.02.2025 18:13
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Yalova Valisi Hülya Kaya, vatandaşların huzur ve güvenliğinin devletin temel önceliği olduğunu vurgulayarak güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

Vali Kaya, başkanlığında, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Sahil Güvenlik TCSG-17 Komutanı SG. Gv. Asb. Kd. Üçvş. Eren Deneri katıldı. Sosyal medyada canlı olarak verilen toplantıda, asayiş ve güvenlik konularında şeffaf bilgilendirme politikasının sürdürüleceğini ifade eden Vali Kaya, vatandaşların herhangi bir olumsuz durum karşısında ilgili kolluk birimleriyle iletişime geçmelerinin önemini hatırlattı.

Vatandaşların güvenliği için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Vali Kaya, huzur ve güven ortamının korunması için tüm kesimlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik faaliyetleri, suçla mücadelede alınan tedbirler ve 2025 yılı ocak ayına ilişkin asayiş verileriyle ilgili detaylı bilgiler veren Vali Kaya, "Yalova'da terörle mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu çerçevede FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınmıştır. DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda ise 1 kişi gözaltına alınmıştır. 2025 yılı ocak ayında kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçları hiç işlenmemiştir. Kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçlarında yüzde 25, çocuğun cinsel istismarı suçlarında yüzde 88, kasten yaralama suçlarında yüzde 11, tehdit suçlarında yüzde 3 azalma kaydedilmiştir. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayılarında yüzde 3 azalış, aydınlatma oranında ise yüzde 2 artış yaşanmış ve tüm olaylar aydınlatılmıştır. İlimizde kapkaç suçu Ocak ayında hiç yaşanmamıştır. Evden hırsızlık yüzde 94, işyeri ve kurumdan hırsızlık yüzde 70, yağma (gasp) yüzde 50, dolandırıcılık yüzde 32 oranında azalmıştır. 2024 Ocak ile 2025 Ocak ayları karşılaştırıldığında malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 61'lik azalış, aydınlatma oranında ise yüzde 4'lük artış yaşanmıştır. 2025 yılı Ocak ayında malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 93'ü aydınlatılmıştır" dedi.

1 ayda 116 kişi ceza evine gönderildi.

Vali Kaya, yakalama kararı bulunan 116 kişinin yakalanarak cezaevine gönderildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonları sonucunda 27 kişi hakkında işlem yapılmış, 20 silah ele geçirilmiştir. Ocak ayında düzenlenen organize suç operasyonunda 6 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu ile mücadelede 18 operasyon gerçekleştirilmiş, 18 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi tutuklanmıştır. Kullanıcılık ve diğer kapsamında 101 olay meydana gelmiş, 104 kişi gözaltına alınmıştır. Bu operasyonlarda toplamda 12 kilo 387 gram ve 147 adet narkotik madde ele geçirilmiştir. Ocak ayında 41 şahıs/hesap tespit edilmiş, bunlardan 5'i terörle iltisaklı olup, gerekli işlemler sürdürülmektedir."

16 bin 603 araca işlem yapıldı

Trafik denetimlerinde sıkı tedbirler alındığını kaydeden Kaya, "Trafik güvenliğini artırmak amacıyla 71 bin 957 araç denetlenmiş, 16 bin 603 araca işlem yapılmıştır. Çakar denetiminde 357 araç kontrol edilmiş, 1 araca işlem uygulanmıştır. 262 ticari taksi denetlenmiş, 82'sine işlem yapılmıştır. 355 okul servisi kontrol edilmiş, 68'ine işlem yapılmıştır" ifadesini kullandı.

Yalova'daki Suriyeli sayısı 3 bin 492

Vali Kaya, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 3 bin 492 olduğunu belirterek, "Düzensiz göçle mücadelede 13 operasyon düzenlenmiş, 2 kişi tutuklanmış, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Mobil Göç Noktası'nda 312 göçmenin kimlik denetimi yapılmış, 9 düzensiz göçmen tespit edilerek gerekli işlemler uygulanmıştır" açıklamasında bulundu.

Yalova Sahil Güvenlik TCSG-17 Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından 221 saat görev icra edildiğini sözlerine ekleyen Kaya, "450 gemi-tekne, feribot ve marker ile 11 bin 603 kimlik kontrolü yapılmıştır. 26 kişiye idari işlem uygulanmış, 2 tekneye el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. Yasa dışı midye avcılığı yapan 3 kişi hakkında işlem yapılmıştır" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Güvenlik Değerlendirmesi - Son Dakika

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