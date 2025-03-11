Yalova'da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Yalova'da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye Cezalar Kesildi

Yalova\'da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye Cezalar Kesildi

Yalova'da yapılan denetimlerde kumar oynayan 13 kişiye toplam 120 bin 211 lira ceza uygulandı.

11.03.2025 15:44
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Yalova'da 3 ayrı işletmede kumar oynayan 13 kişiye 120 bin 211 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, 5-7 mart tarihleri arasında yaptığı denetimlerde toplam 3 işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletme sahipleri hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar sırasında kullanılan 12 bin 850 TL ve 100 dolar para da muhafaza altına alınarak mülkiyeti kamuya geçirildi. Kumar oynayan 13 şahsa toplam 120 bin 211 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, kumar oynatılan işletmeler geçici süreyle kapatıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye Cezalar Kesildi - Son Dakika

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