Yalova'da orman yangını

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine ormanlık alanda meydana gelen yangın ekipler müdahale ediyor.

Şenköy Soğuksu mevkii ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde orman yangını meydana geldi. Yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışıyor.