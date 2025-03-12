Yalova\'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde baraj mevkiinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesi baraj mevkiindeki ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde orman yangını meydana geldi. Yangına Armutlu ve Esenköy itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Bölgedeki ekiplerin rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadığı öğrenildi. - YALOVA