Yalova\'da Saman Deposunda Yangın

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Yalova'nın Altınova ilçesi Ayazma köyünde saman depolanan hangarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ayazma köyünde samanlıkta elektrik kontağından yangın meydana geldi. Yangına Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç ve 3 iş makinesiyle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Yalova Belediyesi 2, Çiftlikköy Belediyesi 1, TASKİB Birliği de 1 itfaiye aracı ile destek verdi. Yangını kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında hangarda maddi hasar meydana geldi. - YALOVA