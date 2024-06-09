Yalova'da tek katlı müstakil ev alevlere teslim oldu

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Yangına Çiftlikköy ve Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti. Alev topuna dönen evdeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA