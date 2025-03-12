Yalova'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Yalova'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına toplam 28 personel ile müdahale edildi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

12.03.2025 01:22  Güncelleme: 01:27
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Yalova'daki orman yangını kontrol altına alındı

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesi Gölbaşı Mevkii'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yalova Valiliği Armutlu ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "11 Mart 2025 tarihinde saat 22.56'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir tekneden, Armutlu ilçemiz Gölbaşı Mevkii 9 numaralı bölmede yangın çıktığına dair ihbar ulaşmıştır. İhbarın ardından yangına hızla müdahale edilebilmesi için 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, Armutlu Belediyesine ait 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir. Yangın söndürme çalışmalarına 15 orman işçisi, Armutlu Belediyesinden 7 itfaiye görevlisi, 5 orman muhafaza memuru ve 1 orman işletme şefi olmak üzere toplam 28 personel katılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerimizin yoğun çabası ve koordineli müdahalesi sonucu kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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