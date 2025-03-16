Yangın Tatbikatı Afyonkarahisar\'da Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırkgöz Anaokulu ve Özel Özen Rehabilitasyon Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta öğrencilere ve personellere yangın anında alınması gereken önlemler, tahliye süreci ve yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerin, yangın bilincini artırmak ve olası tehlikelere karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak amacıyla devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR