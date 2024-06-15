Yangın uçaklarına jetski engeli

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Dün Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere havalanan yangın uçakları, su almak için Güvercinlik Körfezi'ne iniş yaptıklarında beklenmedik bir engelle karşılaştı.

Körfezde bulunan jetski kullanıcıları, uçakların su almasını zorlaştırarak yangın söndürme çalışmalarına engel oldu. Bu durum, yangının kontrol altına alınmasını geciktirirken, yetkililer jetski kullanıcılarının dikkatli olmaları ve yangın söndürme faaliyetlerine engel teşkil etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Yaşanan soruna dikkat çekmek için ilgililer söndürme uçağından kaydedilen görüntüleri paylaşırken, paylaşılan görüntülerde denizden su almak isteyen uçağın önünde jetskinin ciddi engel oluşturduğu gözlemlendi. - MUĞLA