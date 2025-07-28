Karabük'te günlerdir süren orman yangınına havadan müdahale eden ekiplerin çabası sürerken, helikopter pilotu Birsen Başöz'ün sözleri yürek burktu. Görev sırasında yaşadıklarını anlatan Başöz, "Ben bu helikopterin Türk pilotuyum. Siz uzaktan şahit olmuyorsunuz ama biz içeride yanan hayvanları da görüyoruz" dedi.
Yangına havadan müdahale eden helikopterin kaptan koltuğunda oturan Başöz, bölgedeki yıkımın sadece ağaçlarla sınırlı olmadığını vurguladı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan deneyimli pilot, alevlerin içinde kalan hayvanların görüntüsünün kendileri için en ağır yük olduğunu ifade etti.
"Biz yukarıdan baktığımızda sadece duman değil, yaşamı da görüyoruz" diyen Başöz'ün açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, "Gerçek kahraman", "O hayvanları gören gözlerin yükü ağırdır" gibi yorumlarla hem Başöz'e destek verdi hem de yangınlara karşı daha fazla önlem alınması çağrısında bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu - Son Dakika
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