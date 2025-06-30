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Yangında Kayıplar ve Özverili Mücadele

Yangında Kayıplar ve Özverili Mücadele
30.06.2025 19:46
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Sakarya'da orman yangınında mahsulünü kaybeden Mustafa Bulut, traktör kazasında yakınını da yitirdi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında hem mahsulünü hem de ekipmanlarını kaybeden 63 yaşındaki Mustafa Bulut, yangın nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan köyden tahliye sırasında meydana gelen traktör kazasında bir yakınını da toprağa verdi. Yangınla mücadele eden ekipler ise alevlerin ortasında doğadaki canlılara da sahip çıktı.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkiinde 27 Haziran'da başlayan orman yangını büyük paniğe yol açmıştı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına hem karadan hem havadan müdahale edilmiş, aradan geçen üç günün sonunda büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Yangın sebebiyle en fazla zarar gören isimlerden biri mahalle sakini Mustafa Bulut oldu. 63 yaşındaki Bulut, yangında tarlasında bulunan mahsul ve bazı ekipmanlarının tamamen yandığını, yaklaşık 150 bin TL zarar ettiğini ifade etti. Bulut, yangının köye yaklaşması sebebiyle yapılan tahliye sırasında 28 Haziran günü meydana gelen traktör kazasında Bulut'un yakını Hatice Yılmaz (53) hayatını kaybetti. Y.Y. idaresindeki traktörün rampada kontrolden çıkarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yılmaz, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Yangının ardından yakınımı traktör kazasında kaybettim"

Yangınla ilgili konuşan Bulut, "Ben 63 yaşına geldim, hayatımda hiç bu büyüklükte bir yangın görmedim. Bu bir afet, yangın değil. Acım gerçekten çok büyük; 8-10 dönüm buğdayım yandı, su motorlarım yandı, borularım yandı. ve asıl acısı ise traktör kazasında yakınımı kaybettim. Çok acı bir olay, yangın 2'nci günü meydana gelen kazada kaybettim. Bugün cenazesini toprağa verdik. Aynı köyde oturuyoruz, yangın esnasında köyü boşaltmamız gerekiyordu ve o esnada traktörü kullanmayan kişi, traktör kullanmak zorunda kaldı. Araziden çıkmak için ölen kişi çocuğuna traktörü verdi ve olay bu şekilde gerçekleşti. Yangının ardından ikinci bir acıyı da böyle yaşamış olduk" dedi.

"Tarlamızda da büyük kayıp var"

Bulut, "Tarlamızda buğday, domates vardı. Kaybım çok. Yaklaşık 100-150 bin TL civarında bir kaybım var. Şu anda yangın gözetim altında, yangın çok şükür dün sabah yarım saat yağan yağmur ile birlikte söndü. Yağmurun yağması ile birlikte yangın önlemiş oldu. Allah razı olsun ekiplerimiz de yoğun çaba harcadılar ama yangın çok büyüktü. Çok geniş alana yayılmıştı" diye konuştu.

"Kesin olmamakla birlikte yangının çıkış sebebi biçerdöver olarak söyleniliyor"

Yangının çıkışına ilişkin mahalle sakinlerinin kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelere de değinen Bulut, yangının çıkış sebebinin biçerdöverin şase yapmasından kaynaklanabileceğini öne sürdü. Bulut, "Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. Kesin olmamakla birlikte duyduğumuz kadarı ile biçerdöverin yangına sebep olduğu söyleniliyor. ve yangının çıkış sebebi tahminen böyle, biçerdöverden tarlaya sıçrayan bir kıvılcım veya şase yapmasıyla birlikte yangın çıkmış diye söyleniliyor, kulaktan duyma bilgi. Gözaltına alınan kişiler de bizim kendi mahallelerimizden tanıdığımız kişiler" dedi.

Kuş yuvası ve kaplumbağa da kurtarıldı

Yangın söndürme çalışmaları esnasında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sadece alevlerle değil, doğanın sessiz sakinleriyle de ilgilendi. Ekipler, yangın alanında buldukları kuş yuvasını dikkatle tahliye ederken, bir kaplumbağayı da su verip güvenli bölgeye taşıdı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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