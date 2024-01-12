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Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden silah ele geçirildi - Son Dakika
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Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden silah ele geçirildi

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 4 şüphelinin üzerinde 3 adet kurusıkı tabanca ve üzerinde ibaresi olmayan kısa namlulu pompalı av tüfeği bulundu. Şüpheliler hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapıldı.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden silah ele geçirildi
12.01.2024 - 20:13,  Güncelleme: 20:15
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Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli dört şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyet birimleri tarafından 4 kişinin üzerinde yapılan aramada, 3 adet kurusıkı tabanca ve üzerinde ibaresi olmayan kısa namlulu pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan 4 şahıs hakkında Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve bulundurulmasına dair kanunun ve kurusıkı silahlar; ses ve gaz fişeği atabilen silahlar çerçevesinde işlem yapıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden silah ele geçirildi - Son Dakika


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