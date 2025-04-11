Yayaya Otomobil Çarptı - Son Dakika
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Yayaya Otomobil Çarptı

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Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaya yaralandı.

11.04.2025 14:53
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Otomobilin yayaya çarpma anı kameraya yansıdı

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde yolun ortasında aniden geri dönen yayaya otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı.

Zile ilçesi Dinçerler Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz renkli otomobilin caddede ilerlediği sırada, yaya vatandaş koşarak karşıya geçmeye çalıştı. Bir anda geri dönen yayaya arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan kişi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yayaya Otomobil Çarptı - Son Dakika

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