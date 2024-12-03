Yellen'in Evi Yakınında Hırsızlara Ateş Açıldı - Son Dakika
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Yellen'in Evi Yakınında Hırsızlara Ateş Açıldı

Yellen\'in Evi Yakınında Hırsızlara Ateş Açıldı

Gizli Servis, Yellen'in evinin yakınında hırsızlara ateş açtı; yaralanma veya ölüm yok.

03.12.2024 18:19
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'i korumakla görevi Gizli Servis ajanları, Yellen'in evinin yakınında bir aracı çalmaya çalışan hırsızlara ateş açtı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'i korumakla görevi Gizli Servis ajanları, hırsızlara ateş açtı. Yellen'in ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan evinin yakınında bir aracı çalmaya çalışan hırsızları fark eden Gizli Servis ajanları, hırsızlara ateş açarak kaçmalarına neden oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, yerel saatle 01.30'da hırsızların açılan ateş ile bölgeye geldikleri araçla hızla kaçtıklarını ve izlerini kaybettirdikleri ifade edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılan haberlerde, olay hakkında DC Metro Polis Departmanı tarafından soruşturma açıldığı belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Janet Yellen, washington, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yellen'in Evi Yakınında Hırsızlara Ateş Açıldı - Son Dakika

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