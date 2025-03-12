Yozgat'ta 17. Katta Yangın Paniği

Yozgat'ta 17. katta çıkan yangın paniğe neden oldu

YOZGAT - Yozgat'ta bir apartmanın 17. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Bilal Şahin Mahallesi Kentpark Ataşehir Sitesinin 17. katında çıktı. Evin bir odasında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralı bulunmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.