Yozgat\'ta Boğulma Faciası

Yozgat'ta dayı yeğen serinlemek için baraja girdi, yeğen boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Derbent köyü mevkiinde A.Ç. ve yeğeni M.A.G. (12) serinlemek için baraja girdi. Dayı ve yeğen yüzerken, M.A.G. barajda akıntıya kapılarak sürüklenerek kayboldu. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı. - YOZGAT