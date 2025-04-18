Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu

Yozgat Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan DEAŞ operasyonu kameralara yansıdı.
Yozgat'ta Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldığı tespit edilen şüpheli şahsın evinde aramalar yapıldı. Yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evine yapılan baskın ve arama anları saniye saniye görüntülendi. - YOZGAT
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