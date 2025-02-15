Yozgat\'ta Jandarma Araç Kurtardı

Yozgat'ta kara saplanan araç jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Karapir Köy yolu üzerinde seyir halindeki araç yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. 112'yi arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşın yardımına Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri yetişti. Araç, kara saplandığı yerden kurtarılırken araç sürücüsü ve eşinin durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. - YOZGAT
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