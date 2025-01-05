Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 93 yaşındaki komşusunu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde hayatını kaybetti.
İki ay önce ilçeye bağlı Konarı köyünde meydana gelen olayda Ayhan Aksoy (53) komşusu İbrahim Tuna'yı (93) bal kabağı ile öldürmüştü.
Jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla yakalanan Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük T Tipi Kapalı cezaevinde kalp krizi geçiren Aksoy'un hayatını kaybettiği öğrenildi. - KARABÜK
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