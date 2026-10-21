Afyonkarahisar\'da 46 su kaynağından numune alınıp tarımsal kirlilik analizi yapılıyor

Afyonkarahisar'da tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek su kirliliğinin önlenmesi amacıyla 46 su kaynağında numune alma ve analiz çalışmaları sürdürülüyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Ekim 2026 dönemi kapsamında il genelinde belirlenen 46 su kaynağı izleme noktasından numuneler alınıyor. Numuneler üzerinde arazi ve laboratuvar ortamında analizler gerçekleştiriliyor. Analiz sonuçları, bölgedeki bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleriyle birlikte değerlendirilerek tarımsal kaynaklı kirlilik riskleri belirleniyor. Elde edilen veriler doğrultusunda gübreleme, bitki koruma ürünlerinin kullanımı, toprak işleme ve hayvansal gübrelerin depolanması gibi tarımsal uygulamalara yönelik önleyici tedbirlerin alınması hedefleniyor.

Su kaynaklarının korunması, iklim değişikliği ve kuraklığın etkilerine karşı sürdürülebilir su yönetiminin desteklenmesi amacıyla yürütülen izleme ve analiz çalışmalarının devam ettiği bildirildi.