Afyonkarahisar'da 46 su kaynağından numune alınıp tarımsal kirlilik analizi yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da 46 su kaynağından numune alınıp tarımsal kirlilik analizi yapılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar\'da 46 su kaynağından numune alınıp tarımsal kirlilik analizi yapılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ekim 2026 döneminde 46 su kaynağından numune alıp laboratuvar analizleri yapıyor. Sonuçlar tarımsal üretim faaliyetleriyle değerlendirilerek kirlilik risklerine karşı önleyici tedbirlerin alınması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'da tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek su kirliliğinin önlenmesi amacıyla 46 su kaynağında numune alma ve analiz çalışmaları sürdürülüyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Ekim 2026 dönemi kapsamında il genelinde belirlenen 46 su kaynağı izleme noktasından numuneler alınıyor. Numuneler üzerinde arazi ve laboratuvar ortamında analizler gerçekleştiriliyor. Analiz sonuçları, bölgedeki bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleriyle birlikte değerlendirilerek tarımsal kaynaklı kirlilik riskleri belirleniyor. Elde edilen veriler doğrultusunda gübreleme, bitki koruma ürünlerinin kullanımı, toprak işleme ve hayvansal gübrelerin depolanması gibi tarımsal uygulamalara yönelik önleyici tedbirlerin alınması hedefleniyor.

Su kaynaklarının korunması, iklim değişikliği ve kuraklığın etkilerine karşı sürdürülebilir su yönetiminin desteklenmesi amacıyla yürütülen izleme ve analiz çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
GüncelTarımAfyonYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
14:19
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 14:39:02. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 46 su kaynağından numune alınıp tarımsal kirlilik analizi yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei