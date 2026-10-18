Afyonkarahisar Emirdağ\'da Yellibel Yaylası\'ndaki yılın ilk karı sevinçle karşılandı

Afyonkarahisar Emirdağ'da Yellibel Yaylası'ndaki yılın ilk karı sevinçle karşılandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Yellibel Yaylası yılın ilk kar yağışını aldı. Yayla beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar karı sevinçle karşıladı, yetkililer yüksek kesimlerde tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı köyü sınırları içerisinde yer alan Yellibel Yaylası'nda yılın ilk kar yağışı gerçekleşti.
Bölgede son günlerde etkisini artıran soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Emirdağ'ın rakımı en yüksek noktalarından biri olan Yellibel Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada kartpostallık görüntüler oluşurken, kar yağışını gören vatandaşlar mevsimin ilk karını sevinçle karşıladı.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü bölgede, yetkililer yüksek kesimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA
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