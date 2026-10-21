Alanya Belediyesi Payallar'da 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başlattı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Payallar'da 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başlattı

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Alanya Belediyesi Payallar\'da 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başlattı
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Alanya Belediyesi, Payallar Mahallesi'nde 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başlattı. Okul güzergahları ve üst kesimlerde süren çalışmada Sipahioğlu Caddesi'nde bin 900 metrelik asfalt devam ederken Fatih Caddesi'ndeki uygulama tamamlandı.

Alanya Belediyesi, Payallar Mahallesi'nde ulaşım ağını yenilemek için sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Okul güzergahları ve mahallenin üst kesimlerine ulaşım sağlayan caddelerde yürütülen çalışmalarla 3,5 kilometrelik yol asfaltlanıyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Payallar Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamda yoğun kullandığı güzergahlara yönelik çalışmalarda, okul yollarından üst bölgelere uzanan bağlantılar ele alınıyor.

Sipahioğlu Caddesi'ne asfalt

Payallar'ın üst kesimleri ile bölgedeki okullara ulaşım sağlayan Sipahioğlu Caddesi'nde bin 900 metrelik sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Ekiplerin sahadaki çalışmalarıyla caddenin yenilenerek kullanıma hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan okulların bulunduğu güzergahlardan Fatih Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Okul çevresindeki yol yenilenirken, öğrencilerin ve ailelerinin kullandığı güzergahta ulaşım durumlarının konforlu bir şekilde iyileştirildi. Belediyenin Payallar'daki çalışma programında 14108 Sokak'ın yer aldığı belirtildi. Bu sokakta sıcak asfalt uygulamasının yapılacağı kaydedilirken, ayrıca Sipahioğlu Caddesi'ndeki çalışmaların ardından Telat Efendi Caddesi'ndeki yolun asfaltlanması planlanıyor.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, merkezden kırsala tüm mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yol yenileme çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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