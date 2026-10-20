Daday Orman İşletme Müdürlüğü Ballıdağ\'a 12 km doğa, 4 km atlı yürüyüş parkuru yapacak

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan 12 kilometre uzunluğundaki Doğa Yürüyüş Parkuru ile 4 kilometre uzunluğundaki Atlı Yürüyüş Parkuruyla Ballıdağ'ın hem doğaseverlere hem bölge turizmine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kastamonu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Ballıdağ bölgesinde ekoturizm çalışmaları kapsamında yeni yürüyüş parkurları hayata geçiriliyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Daday Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek proje çerçevesinde yapılacak yatırımlarla Ballıdağ, hem doğaseverlere hem de bölge turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Doğa Yürüyüş Parkuru, Ballıdağ Gözetleme Kulesi'nden başlayarak Taşçılar Göleti'nde son bulacak. Yaklaşık 12 kilometrelik güzergah, bin 700 rakımdan 990 rakıma doğru ortalama yüzde 5 eğimle ilerleyerek Ballıdağ ormanlarının ve yaylalarının eşsiz manzaralarını ziyaretçilere sunacak.

Atlı Yürüyüş Parkuru ise 4 kilometre uzunluğunda olacak. Çömlekçiler köyünden başlayarak Taşçılar Göleti'nde tamamlanacak bu parkur, doğa ile iç içe farklı bir deneyim yaşatacak. Projenin donatı yapım işi ihalesi 23 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

İhalede yapılacak donatılar arasında 1 adet giriş takı, 2 adet tanıtım levhası, 19 adet yönlendirme tabelası, 7 adet büyük bilgilendirme tabelası, 2 adet çeşme, 7 adet dinlenme yeri, 1 adet at dinlenme yeri, 1 adet yaban hayatı gözlem ünitesi, 1 adet yöresel ürün sergi standı ve 10 adet çöp kovası bulunuyor. Daday Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çalışmaların tamamlanmasıyla Ballıdağ'ın ekoturizm potansiyelinin daha da güçlenmesi bekleniyor.