Dilovası'nda yoğun yağışta mahsur kalan tır belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dilovası'nda yoğun yağışta mahsur kalan tır belediye ekiplerince kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dilovası\'nda yoğun yağışta mahsur kalan tır belediye ekiplerince kurtarıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilovası'nda yoğun yağışta belediye ekipleri gece boyunca mazgalları temizleyip riskli bölgeleri kontrol etti, mahsur kalan tır kurtarıldı. Başkan Ramazan Ömeroğlu, ekiplerin hazır beklediğini belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça riskli bölgelere yaklaşmamalarını istedi.

Dilovası ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından belediye ekipleri, muhtemel su baskınlarına karşı gece boyunca çalışma yürüttü. Yağış nedeniyle yolda mahsur kalan bir tır ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, mazgallar temizlendi ve riskli bölgelerde kontroller yapıldı.

Dilovası Belediyesi İlçe Afet Koordinasyon Merkezi, yağışın başlamasıyla gelen ihbarları değerlendirerek ilgili ekiplere yönlendirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere belediye birimleri, ilçenin farklı noktalarında önlem aldı. Yoğun yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ve mahsur kalan tır, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Çalışmalar sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için kontroller gerçekleştirildi.

Mazgallar temizlendi, riskli noktalar kontrol edildi

Muhtemel su baskınları ve taşkınların önüne geçmek amacıyla mazgallar temizlendi, yağmur suyu hatları kontrol edildi. Su akışını engelleyen atıklar kaldırılırken ana arterler, cadde ve sokaklar ile su birikme riski bulunan bölgelerde saha taraması yapıldı. Belediye ekiplerinin sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdüğü çalışmaların, İlçe Afet Koordinasyon Merkezi ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğü bildirildi. Yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ekip ve iş makinelerinin hazır bekletildiği kaydedildi.

Başkan Ömeroğlu'ndan tedbir çağrısı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yoğun yağışın ilk anından itibaren süreci takip ettiklerini belirterek, gelen ihbarlara hızlı müdahale edildiğini ifade etti. Ekiplerin gece boyunca görev başında kaldığını aktaran Ömeroğlu, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Ömeroğlu, yağışların etkisini sürdürme ihtimaline karşı ekiplerin hazır durumda beklediğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça riskli bölgelere yaklaşmamalarını, trafikte dikkatli olmalarını ve karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi.

Kaynak: İHA
Ramazan ÖmeroğluHava DurumuAcil DurumGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
13:58
Arda Turan’ın sözleri yürek burktu Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:22
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:05:46. #7.13#
SON DAKİKA: Dilovası'nda yoğun yağışta mahsur kalan tır belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei