Dilovası\'nda yoğun yağışta mahsur kalan tır belediye ekiplerince kurtarıldı

Dilovası ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından belediye ekipleri, muhtemel su baskınlarına karşı gece boyunca çalışma yürüttü. Yağış nedeniyle yolda mahsur kalan bir tır ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, mazgallar temizlendi ve riskli bölgelerde kontroller yapıldı.

Dilovası Belediyesi İlçe Afet Koordinasyon Merkezi, yağışın başlamasıyla gelen ihbarları değerlendirerek ilgili ekiplere yönlendirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere belediye birimleri, ilçenin farklı noktalarında önlem aldı. Yoğun yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ve mahsur kalan tır, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Çalışmalar sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için kontroller gerçekleştirildi.

Mazgallar temizlendi, riskli noktalar kontrol edildi

Muhtemel su baskınları ve taşkınların önüne geçmek amacıyla mazgallar temizlendi, yağmur suyu hatları kontrol edildi. Su akışını engelleyen atıklar kaldırılırken ana arterler, cadde ve sokaklar ile su birikme riski bulunan bölgelerde saha taraması yapıldı. Belediye ekiplerinin sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdüğü çalışmaların, İlçe Afet Koordinasyon Merkezi ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğü bildirildi. Yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ekip ve iş makinelerinin hazır bekletildiği kaydedildi.

Başkan Ömeroğlu'ndan tedbir çağrısı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yoğun yağışın ilk anından itibaren süreci takip ettiklerini belirterek, gelen ihbarlara hızlı müdahale edildiğini ifade etti. Ekiplerin gece boyunca görev başında kaldığını aktaran Ömeroğlu, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Ömeroğlu, yağışların etkisini sürdürme ihtimaline karşı ekiplerin hazır durumda beklediğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça riskli bölgelere yaklaşmamalarını, trafikte dikkatli olmalarını ve karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi.