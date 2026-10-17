Erzurum'da sürüler için yapılan 175 metrelik ekolojik köprü tamamlandı - Son Dakika
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Erzurum'da sürüler için yapılan 175 metrelik ekolojik köprü tamamlandı

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Erzurum\'da sürüler için yapılan 175 metrelik ekolojik köprü tamamlandı
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Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nda hayvan sürüleri için yapılan 175 metre uzunluğundaki ekolojik köprü tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Köprü, sürülerin karayoluna çıkmadan mera alanlarına ulaşmasını sağlayacak; hayvanlar meralarda olmadığı için henüz kullanılmadı.

Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nda hayvan sürülerinin geçişi sırasında yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla yapımına geçen yıl başlanan ekolojik köprü tamamlandı.

Çevredeki mahallelerde hayvancılıkla uğraşan besicilerin hayvanlarını yoğun araç trafiğinin bulunduğu yolun karşısına güvenli şekilde geçirebilmesi için inşa edilen köprü, hizmete hazır hale getirildi. 19 Ağustos 2025'te yapımına başlanan ve 10 Ekim 2026'da tamamlanan köprünün, hayvan sürülerinin karayoluna çıkmadan iki taraftaki mera alanlarına ulaşmasını sağlaması hedefleniyor. Havalimanı ve otobüs terminalinin de bulunduğu güzergahta, şehirlerarası ve uluslararası taşımacılık yapan araçların yoğunluğu nedeniyle hayvan geçişleri sırasında risk yaşanıyordu.

Erzurum'da mera alanları arasında kalan Kuzey Çevre Yolu, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sürülerinin karşıya geçişi sırasında yaşanan kazalarla gündeme geliyordu. Hayvanların karayolunu kullanmak zorunda kalması, hayvan kayıplarının yanı sıra maddi hasarlı ve ölümlü trafik kazalarına da neden olabiliyordu.

Soğukçermik, İbrahim Hakkı (Şıh Köyü), Dadaşköy ve Çiftlik mahallelerine ait yaklaşık 150 bin dönümlük tarım ve mera arazisi bulunuyor. Bu mahallelerin mera alanlarının Kuzey Çevre Yolu'nun iki tarafında kalması, hayvan sürülerinin karşıya geçirilmesini güçleştiriyordu. Yaşanan kazaların ardından bölgeye ekolojik köprü yapılması yönünde çağrılar yapılırken, tamamlanan projeyle sürülerin trafik akışına dahil olmadan karşıya geçirilmesi amaçlanıyor.

175 metre uzunluğunda, 13 ayak üzerine inşa edildi

Hayvanların karayoluna girmeden karşıya geçebilmesi amacıyla inşa edilen ekolojik köprü, 175 metre uzunluğunda ve 4,5 metre genişliğinde yapıldı. Toplam 13 ayak üzerine kurulan ve yerden yaklaşık 7 metre yükseklikte bulunan köprü, hayvan sürülerinin yoğun trafik akışından etkilenmeden yolun bir tarafından diğer tarafına ulaşmasına imkan sağlayacak.

10 Ekim 2026 itibarıyla tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen köprüde henüz hayvan geçişi gerçekleşmedi. Hayvanların şu anda meralarda bulunmaması nedeniyle kullanılmaya başlanmayan köprünün, sürülerin yeniden meralara çıkarılmasıyla birlikte hayvan geçişlerinde kullanılması bekleniyor.

"Hayvanlar araçların arasına girmeden karşıya geçebilecek"

Ekolojik köprüyü yoldan geçerken fark ettiğini belirten Ali Kaya, çalışmanın hem hayvanların güvenliği hem de trafik kazalarının önlenmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Bence güzel ve gerekli bir çalışma olmuş. Çünkü burası hem tırların hem otobüslerin hem de havalimanına giden araçların kullandığı bir yol. Çevredeki köylerde de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız var. Hayvanlar yoldan geçerken bazen tehlikeli durumlar yaşanabiliyor. Bu köprü sayesinde hayvanlar araçların arasına girmeden karşıya geçebilecek. Hem hayvanların can güvenliği açısından hem de trafik kazalarının önlenmesi bakımından faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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