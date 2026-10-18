Ilgaz Dağı\'nda kar yağışı başladı, Milli Park\'ta gün boyu etkili olması bekleniyor

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı başladı, Milli Park'ta gün boyu etkili olması bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olmaya başladı. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda ara ara süren kar yağışının gün boyu etkili olması tahmin ediliyor, vatandaşlar yağışı cep telefonuyla görüntüledi.
Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından Ilgaz Dağı Milli Parkında kar yağışı etkili olmaya başladı. Ara ara devam eden kar yağışının gün boyunca etkili olması tahmin ediliyor. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
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