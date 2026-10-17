Karabük'ün yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde sonbahar renkleri sisle buluştu - Son Dakika
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Karabük'ün yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde sonbahar renkleri sisle buluştu

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Karabük\'ün yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde sonbahar renkleri sisle buluştu
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Karabük'ün yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde sonbaharla oluşan renk tonları ve yoğun sis, ormanlık alanda etkileyici bir manzara oluşturdu. Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının sisle birleştiği görüntüler dronla havadan kaydedildi.

Karabük'ün yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde ormanlarda sonbaharla birlikte oluşan renk tonları ve yoğun sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgede etkili olan sisin ormanlık alanları kaplamasıyla sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonları bir araya geldi.

Sonbaharın renkleriyle sisin oluşturduğu manzara, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Doğanın sunduğu görsel şölen, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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