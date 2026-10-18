Karadiken sakinleri Beyşehir'de eski çöplük alanını 4 bin fidanla yeşillendirdi - Son Dakika
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Karadiken sakinleri Beyşehir'de eski çöplük alanını 4 bin fidanla yeşillendirdi

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Karadiken sakinleri Beyşehir\'de eski çöplük alanını 4 bin fidanla yeşillendirdi
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Beyşehir'in Karadiken Mahallesi sakinleri, muhtar Yahya Karakaya öncülüğünde Topraklık mevkisindeki eski çöplük alanını imeceyle yeşillendirdi. Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen ve 4 bine ulaşan karaçam, köknar, sedir, çınar ile ceviz fidanı belirlenen alanlara dikildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde geçmişte evsel atıkların döküldüğü alan, mahalle sakinlerinin el birliğiyle yürüttüğü çalışma sayesinde yeniden doğaya kazandırılıyor.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Karadiken Mahallesi sakinleri, mahallelerinin geleceği için örnek bir çevre çalışmasına imza attı. Mahalle muhtarı Yahya Karakaya'nın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, imece usulüyle düzenlenen etkinlikte çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu. Mahallenin yerleşim merkezine yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Topraklık mevkisi, geçmiş yıllarda evsel atıkların döküldüğü ve çöplük olarak kullanılan bir alan olarak biliniyordu. Bölgenin yeniden yeşil bir görünüme kavuşması amacıyla harekete geçen mahalle sakinleri, el birliğiyle çalışma başlattı. Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen toplamda 4 bine ulaşan karaçam, köknar, sedir, çınar ve ceviz fidanı yürütülen çalışma kapsamında belirlenen alanlara dikildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karadiken sakinleri Beyşehir'de eski çöplük alanını 4 bin fidanla yeşillendirdi - Son Dakika
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