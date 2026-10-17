Kemaliye'de heyelan ve su baskınlarına 10 iş makinesiyle müdahale edildi, can kaybı yok - Son Dakika
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Kemaliye'de heyelan ve su baskınlarına 10 iş makinesiyle müdahale edildi, can kaybı yok

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Kemaliye\'de heyelan ve su baskınlarına 10 iş makinesiyle müdahale edildi, can kaybı yok
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Kemaliye'de dolu ve sağanak sonrası heyelan, toprak kayması ve su baskınlarına ekipler müdahale etti. Belediye Başkanı Erdem Atmaca, 5 JCB, 3 yükleyici ve 2 greyder olmak üzere 10 iş makinesinin sahada çalıştığını, kapanan yolların açıldığını ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve sağanağın ardından meydana gelen heyelan, toprak kayması ve su baskınlarına ekiplerce müdahale edildi.

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ilçede etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Atmaca, Kemaliye Kaymakamlığı, Erzincan İl Özel İdaresi, Karayolları 166. Şube Şefliği ile ilçede faaliyet gösteren Özkar ve Enerya firmalarının desteğiyle 5 JCB, 3 yükleyici ve 2 greyder olmak üzere toplam 10 iş makinesinin sahada görev yaptığını ifade etti.

Çalışmalar kapsamında heyelan nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açıldığını, su baskınlarına müdahale edildiğini ve yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütüldüğünü aktaran Atmaca, ilçede can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Ekiplerin ilçenin farklı noktalarında temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Atmaca, ilçede hayatın normal seyrinde devam ettiğini kaydetti.

Atmaca, çalışmalara destek veren kurum ve kuruluşlara, sahada görev yapan personele teşekkür ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA
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