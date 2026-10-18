MUSKİ, Fethiye\'de 2 bin metre kanalizasyon, 7 bin 600 metre yağmur suyu hattı döşüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye'de altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Çatalarık Mahallesi'nde 2 bin metrelik kanalizasyon hattı, Menteşeoğlu ve Tuzla mahallelerinde ise 7 bin 600 metrelik yağmur suyu hattı çalışması yürütülüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, eskiyen içme suyu hatlarının yenilenmesi ve yağmur suyu ile kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi'nde daha önce kanalizasyon altyapısı bulunmayan bölgelerin kanalizasyona kavuşturulması amacıyla 2 bin metrelik kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde sürdürülen çalışmaları, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ve Genel Müdür Yardımcısı Meltem Sibel Tekeoğlu Kurtuluş yerinde inceledi. Yetkililer, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Menteşeoğlu ve Tuzla'ya yağmur suyu hattı

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, incelemeleri kapsamında Menteşeoğlu ve Tuzla mahallelerinde devam eden yağmur suyu hattı çalışmalarını da değerlendirdi.

Bölgede görev yapan ekiplerden bilgi alan Şengül, iki mahallede toplam 7 bin 600 metrelik yağmur suyu hattı yapım çalışmalarını inceledi.

MUSKİ'nin yürüttüğü yatırımlarla Fethiye'de altyapı eksikliklerinin giderilmesi, yağmur suyu tahliyesinin güçlendirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik kalıcı çözümler üretilmesi hedefleniyor.