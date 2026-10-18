Safranbolu'da 1700 rakımlı mevkide kar ormanları kapladı, vatandaşlar mantar topladı - Son Dakika
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Safranbolu'da 1700 rakımlı mevkide kar ormanları kapladı, vatandaşlar mantar topladı

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Safranbolu\'da 1700 rakımlı mevkide kar ormanları kapladı, vatandaşlar mantar topladı
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Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan erken sezon kar yağışı, 1700 rakımlı Ömür Ahmet Kıran mevkiinde ormanları beyaz örtüyle kapladı. Kanlıca mantarı toplamaya gelen vatandaşlar beklenmedik karla karşılaştı, sisli manzara dronla görüntülendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1700 rakımlı Ömür Ahmet Kıran mevkiinde etkili olan kar yağışı, ormanları beyaza bürüdü. Karla kaplı ormanlara mantar toplamak için gelen vatandaşlar, ellerinde bıçak ve kovalarla "kanlıca" mantarı ararken ortaya çıkan kartpostallık manzaralar dronla görüntülendi.

Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan erken sezon kar yağışı, geniş ormanlık alanları beyaz örtüyle kapladı. Sisle birleşen kar manzarası bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Kar yağışının ardından doğaseverler ve yöre halkı, kanlıca mantarı toplamak için ormanlık alanlara geldi. Ellerinde bıçak ve kovalarla karla kaplı çam ağaçları arasında mantar arayan vatandaşlar, beklemedikleri kar yağışıyla karşılaştı.

Bölgede mantar toplayan Ahmet Yılmaz, "Mantar toplamaya geldik ancak beklenmedik bir sürprizle karşılaştık, kar yağmış" dedi.

Kar altında mantar arayan vatandaşların renkli görüntüler oluşturduğu bölgede, Ömür Ahmet Kıran mevkiinin sis ve karla kaplanan doğal güzelliği dronla havadan görüntülendi.

Bir vatandaş da sosyal medyada gördüğü kar yağışı sonrası çocuklarıyla bölgeye gelerek karın tadını çıkardı.

Kaynak: İHA
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