Tunceli Çemişgezek'te dronla görüntülenen domuz sürüsü çiftçileri endişelendirdi - Son Dakika
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Tunceli Çemişgezek'te dronla görüntülenen domuz sürüsü çiftçileri endişelendirdi

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Tunceli Çemişgezek\'te dronla görüntülenen domuz sürüsü çiftçileri endişelendirdi
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Bağsuyu köyünde bir vatandaş, dronla domuz sürüsünü görüntüledi. Bölgede tarımsal üretim yapan çiftçiler, domuzların ekili alanlara ve bahçelere zarar verme ihtimalinden endişe duyuyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dron kamerasıyla görüntülenen domuz sürüsü, tarım üreticilerinde endişeye neden oldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde domuz sürüsü, dron ile görüntülendi. Köyde bir vatandaş tarafından dronla kaydedilen görüntülerde, yaban domuzlarının bölgedeki hareketliliği gözler önüne serildi. Bölgede tarımsal üretim yapan çiftçiler ise domuz sürülerinin ekili alanlara ve bahçelere zarar verme ihtimalinden endişe duyuyor.

Kaynak: İHA
ÇemişgezekTunceliGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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