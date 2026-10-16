Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü üreticileri ziyaret ederek hayvan sağlığını inceliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü üreticileri ziyaret ederek hayvan sağlığını inceliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü üreticileri ziyaret ederek hayvan sağlığını inceliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, saha ziyaretlerinde hayvan sağlığı, desteklemeler, anız yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Müdür Serkan Bilir'in katıldığı ziyaretlerde üreticilerin ihtiyaç ve beklentileri değerlendirilerek sorunlara çözüm aranıyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere yönelik saha ziyaretlerinde sözleşme ve hayvansal üretim faaliyetlerini takip ederek hayvan sağlığı, tarımsal desteklemeler ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürlükleri ve teknik personelle birlikte üreticileri ziyaret ediyor. Ziyaretlerde üreticilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrudan değerlendirilirken, tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerine ilişkin incelemeler gerçekleştiriliyor.

Saha ziyaretlerinde hayvan sağlığının korunması, sürü yönetimi uygulamaları, aşılama çalışmaları ve koruyucu veterinerlik hizmetleri ele alınıyor. Hayvanların beslenme yöntemleri, bakım süreçleri ve barınak şartları değerlendirilirken, hijyen kuralları ve biyogüvenlik önlemleri konusunda da incelemelerde bulunuluyor.

Üretimde verimliliğin ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik önerilerin de değerlendirildiği ziyaretlerde, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları üzerinde duruluyor.

Üreticilere yönelik ziyaretlerde tarımsal desteklemeler ve tarım sigortası uygulamaları da gündeme geliyor. Üreticilerin ihtiyaç ve beklentilerinin yerinde değerlendirilmesiyle tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Saha çalışmalarında anız yangınlarının önlenmesi ve anız yakmanın toprağa ve çevreye verdiği zararlar konusunda farkındalık oluşturulmasına da önem veriliyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahadan elde edilen geri bildirimleri değerlendirerek üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek, doğal kaynakları korumak ve tarım ile hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Serkan BilirEkonomiGüncelÇevreTarımUşakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Kış kapıyı erken çaldı İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Rusya’da İHA saldırısı sonrası büyük kaos 30 saattir bekliyorlar Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:49
Savunmacılara Allah yardım etsin Osimhen’in yanına 2,03’lük dev
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
16:16
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok
Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 17:14:17. #7.13#
SON DAKİKA: Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü üreticileri ziyaret ederek hayvan sağlığını inceliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei