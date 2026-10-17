Uşak Ulubey'de iki üretici hastalıktan ari işletme belgesi aldı, sayı 6'ya çıktı - Son Dakika
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Uşak Ulubey'de iki üretici hastalıktan ari işletme belgesi aldı, sayı 6'ya çıktı

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Uşak Ulubey\'de iki üretici hastalıktan ari işletme belgesi aldı, sayı 6\'ya çıktı
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde Omurca köyünden Halil Arslan ile Köseler köyünden Oğuz Akın, hastalıktan ari işletme belgesini İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir'den aldı. Bu belgelerle Ulubey'deki hastalıktan ari işletme sayısı 6'ya, Uşak genelinde ise 45'e yükseldi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki üretici, hastalıktan ari işletme belgesi almaya hak kazandı. Belgeler, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir tarafından üreticilere takdim edildi.

Ulubey ilçesine bağlı Omurca köyünden Halil Arslan ve Köseler köyünden Oğuz Akın, yürütülen çalışmalar kapsamında hastalıktan ari işletme belgesi almaya hak kazandı. İl Müdürü Serkan Bilir tarafından üreticilere belgeleri verildi.

Hayvan sağlığının korunması, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin güçlendirilmesi ve güvenilir hayvansal üretimin yaygınlaştırılması açısından önem taşıyan çalışmalar kapsamında, Ulubey ilçesindeki hastalıktan ari işletme sayısı 6'ya, Uşak genelindeki işletme sayısı ise 45'e yükseldi. İl Müdürü Serkan Bilir, ziyaretleri kapsamında Omurca Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Özde Ak'ı da ziyaret etti. Görüşmede, ilçedeki tarımsal faaliyetler ve üreticilere yönelik çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, sağlıklı hayvan varlığının korunması, güvenilir hayvansal üretimin artırılması ve hayvancılığın güçlendirilmesi amacıyla üreticilerle birlikte çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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