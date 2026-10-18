Yalova\'da Gökçe Barajı\'nda doluluk yüzde 60\'ı aşınca kontrollü su tahliyesi sürüyor

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda doluluk oranı yüzde 60'ı aşarken baraj kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi devam ediyor.

Yalova'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'ın üzerine çıktı. Barajda doluluk oranının artmasıyla birlikte kontrollü su tahliyesi sürdürülürken, tahliye nedeniyle Selimandıra Deresi'ndeki su seviyesi ve akış hızında artma gerçekleşti.

Meteorolojik tahminlerde Yalova'da yağışların devam etmesi beklenirken, barajdaki su seviyesi ve dere yatağındaki akış yakından takip ediliyor.