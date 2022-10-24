1 saat boyunca canlı canlı gömdükleri kişilerden 1 milyon lira istiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

1 saat boyunca canlı canlı gömdükleri kişilerden 1 milyon lira istiyorlar

24.10.2022 11:19
1 saat boyunca canlı canlı gömdükleri kişilerden 1 milyon lira istiyorlar

Rusya'da müşterilerinin korku ve endişelerini gidermeye yardımcı olduklarını öne süren şirket, 1 saat boyunca canlı canlı gömdükleri kişilerden üç buçuk milyon ruble (1 milyon lira) istiyor.

Rusya'da verilen bir ilan kafa karışıklığına neden oldu. Rus Yakaterine Preobrazhenskaya, 'korkular ve endişeler stres terapisi' adıyla hizmet veren bir şirket kurdu. Şirket, bir saat boyunca canlı canlı mezara gömülecek müşteriler arıyor.

KORKU VE ENDİŞELERİN YENİLMESİNE YARDIMCI OLDUKLARINI İDDİA EDİYORLAR

New York Post'ta yer alan habere göre Yakaterine Preobrazhenskaya, bu hizmetin müşterilerinin korku ve endişeleriyle başa çıkmalarına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

İSTEDİKLERİ PARA 1 MİLYON TL

Şirket müşterilerine iki paket sunuyor. Müşterilerin bir saat boyunca canlı canlı toprak altında kaldıkları paketin ücreti ise üç buçuk milyon ruble (1 milyon lira). Çevrimiçi cenaze için ise 300 bin lira isteniyor.

YORUMLAR
500
Rusya'nın 'kirli bomba' iddialarına Ukrayna lideri Zelenski'nin yanıtı sert oldu Rusya'nın 'kirli bomba' iddialarına Ukrayna lideri Zelenski'nin yanıtı sert oldu Çeçen lider Kadirov'a savaşa gönderdiği oğullarından gündem yaratan hediye! Çeçen lider Kadirov'a savaşa gönderdiği oğullarından gündem yaratan hediye! İran, Rusya'ya 40 Yerli Gaz Türbini İhraç Edecek İran, Rusya'ya 40 Yerli Gaz Türbini İhraç Edecek

Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 1 saat boyunca canlı canlı gömdükleri kişilerden 1 milyon lira istiyorlar - Son Dakika


Son Dakika
11:51 Türkiye'de yetişen bu mantar türü insanı saatler içerisinde öldürebiliyor
11:34 Arda Güler'den Galatasaray taraftarını çıldırtan beğeni: İş kendilerine gelince mi adalet aramaya başladılar?
11:21 Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında başının ön tarafından parça kopan Binali Yıldırım'ın ameliyatını ünlü profesör yaptı
11:15 Polisin genelev baskınında korkunç gerçek ortaya çıktı
11:00 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,61 liradan alıcı buluyor
11:03 Damat adayının eşofmanlı, müstakbel gelinin ise terlikli olduğu kız isteme töreni şaşırttı
10:49 İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti! Özel harekat desteğiyle yakalandı
10:47 İstanbul Arel Üniversitesi binasındaki yıkımın boyunu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
10:36 Haftaya düşüşle başlayan gram altın 988 liradan satılıyor
10:35 Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2022 11:54:38. #1.13#
SON DAKİKA: 1 saat boyunca canlı canlı gömdükleri kişilerden 1 milyon lira istiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement