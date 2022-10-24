1 saat boyunca canlı canlı gömdükleri kişilerden 1 milyon lira istiyorlar

Rusya'da verilen bir ilan kafa karışıklığına neden oldu. Rus Yakaterine Preobrazhenskaya, 'korkular ve endişeler stres terapisi' adıyla hizmet veren bir şirket kurdu. Şirket, bir saat boyunca canlı canlı mezara gömülecek müşteriler arıyor.
New York Post'ta yer alan habere göre Yakaterine Preobrazhenskaya, bu hizmetin müşterilerinin korku ve endişeleriyle başa çıkmalarına yardımcı olduğunu iddia ediyor.
Şirket müşterilerine iki paket sunuyor. Müşterilerin bir saat boyunca canlı canlı toprak altında kaldıkları paketin ücreti ise üç buçuk milyon ruble (1 milyon lira). Çevrimiçi cenaze için ise 300 bin lira isteniyor.
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