Rusya ve Esed'in kontrolünde olan Humus'ta karnaval düzenlendi - Son Dakika
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Rusya ve Esed'in kontrolünde olan Humus'ta karnaval düzenlendi

16.08.2022 11:07

2011'den bu yana süren Suriye iç savaşında, 2 milyondan fazla Suriyeli can verirken milyonlarca Suriyeli de Esed, Rusya, DEAŞ ve PKK/YPG zulmünden kaçarak Türkiye sığınmıştı. Rusya ve Esed rejimi tarafından kontrol edilen Humus kentinde düzenlenen bir karnavalda binlerce kişinin sokaklarda dans ettiği görüldü.

2011 yılında komşu ülke Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle Esed zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeli, ülkemize sığındı. Savaş hala Suriye'nin birçok bölgesinde devam etse de ülkenin Batı'sında bambaşka bir tablo mevcut.

KARNAVALDA EĞLENDİLER

Suriye'nin Humus kentinde çekilen görüntüler tam da bahsedilen tabloyu özetliyor. Kentte düzenlenen Marmarita festivalinde renkli görüntüler ortaya çıktı. İç savaşın izlerine rastlanılmayan kentte sokaklara dökülen binlerce vatandaş doyasıya eğlendi. Caddelerde ise geçit töreni ve konserler düzenlendi. Bu yıl 45'incisi düzenlenen karnavalda binlerce kişi sokaklarda dans ederken renkli kostümler de dikkat çekti.

İşte o renkli görüntüler:

Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen karnavaldan renkli görüntüler
Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen karnavaldan renkli görüntüler
Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen karnavaldan renkli görüntüler
Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen karnavaldan renkli görüntüler
YORUMLAR (1)
  • günahkar kisi5: HAYDI BAKALIM TURKIYEDEKI BUTUN SURIYELI UMMET KARDESLERIM HUMUS KARNAVALINA BUYRUN. AMA GERI DONMEYIN OLUR MU Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Rusya ve Esed'in kontrolünde olan Humus'ta karnaval düzenlendi - Son Dakika
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