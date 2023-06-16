13 yaşındaki kız çocuğu toplu tecavüze uğradıktan sonra öldü - Son Dakika
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13 yaşındaki kız çocuğu toplu tecavüze uğradıktan sonra öldü

13 yaşındaki kız çocuğu toplu tecavüze uğradıktan sonra öldü

16.06.2023 10:04

Basti semtinde yaşayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu, sebze almak için evden çıktıktan sonra biri reşit olmayan 3 kişi tarafından kaçırılarak toplu tecavüze uğradı. Tecavüz sonrası kız çocuğu öldürülerek ıssız bir noktaya bırakıldı. Kızın babası ve annesi, suçluların yakalanması için polise başvurduklarını ancak polisin harekete geçmediğini belirtti.

13 yaşındaki bir kız çocuğu, 5 Haziran Pazartesi günü Uttar Pradesh'in Basti semtinde biri reşit olmayan 3 kişi tarafından toplu tecavüze uğradığı iddia edildikten sonra öldü.

"KIZIMI İSTİSMAR EDİP KAÇTILAR"

Kızın babası, kızın sebze almak için evden çıktığını ve dönüş yolunda suçlular tarafından kaçırıldığını ifade etti. Saldırganlar, istismar ettikten sonra kızı ıssız bir noktaya bırakarak kaçtı. Acılı baba "Bizim kızımız marketten eve dönüyordu, suçlular onu alıp terk edilmiş bir okul binasına götürdü ve istismar etti. Kızımız öldükten sonra cesedini ıssız bir noktaya bıraktılar ve kaçtılar" diye konuştu.

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KIZIN ÖLÜM HABERİNİ SUÇLULARDAN BİRİ VERDİ

Kızın annesi ise kızlarının öldüğünü söyleyenlerden birinin suçlu olduğunu belirtti ve polisin harekete geçmediğini söyledi.

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