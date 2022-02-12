Üye Girişi
16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti - Son Dakika

16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti

12.02.2022 15:05
16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti

İngiltere'de 16 yaşındaki R.W. adlı şahıs, evine girmek üzere olan 79 yaşındaki emekli kadını evinin önüne sıkıştırdı. Ardından kadına parası olup olmadığı soran şahıs daha sonra kadına tecavüz etti.

İngiltere'nin Newcastle kentinde korkunç bir olay yaşandı. 16 yaşındaki R.W. adlı şahıs, ismi açıklanmayan 79 yaşındaki emekli kadını tam eve girdiği sırada yakaladı. Oğlu geldiğini sanan kadın, çocuğun eve girmesine izin verdi. Ancak çocuk kadına parası olup olmadığını sordu.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Kadından para alamayan şahıs, bu sefer de cinsel tacize başladı Şahsın kadına cinsel saldırıda bulunduğu da belirtildi. Kadının çığlık atmasının ardından evden kaçan genç, bu sırada kadının başına sert biri cisimle vurdu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen şahıs, olayın üzerinden kısa bir süre geçmesiyle yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı. Hakimin tutuklama kararı verdiği şahıs, cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500

England, Emekli, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
14:12 Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti
14:10 Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 15:10:21. #1.13#
SON DAKİKA: 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement