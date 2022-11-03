Pakistan halkı eski başbakanları İmran Han'a saldıran suikastçıyı durduran adamı omuzlarında taşıdı

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Beraberindeki destekçilerle birlikte başkent İslamabad'a doğru yürüyüşe geçen eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda ayağına aldığı kurşunlarla yaralanan Han, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Korumaları tarafından da saldırgana karşı ateş açıldı.

BİR KİŞİ KENDİNİ TEHLİKEYE ATARAK SALDIRIYI ÖNLEDİ

Han'a suikast girişiminin ardından yaşananlar da çok geçmeden ortaya çıktı. Görüntülerdeki bir kişinin tüm riskleri göze alarak, silahlı saldırgana karşı koymaya çalıştığı görüldü. Saldırıyı önlemek isteyen kişinin başarılı olmasının ardından ise saldırgan ikinci ateşi açamadan bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

İmran Han'a saldırıyı engelleyen kişi olayın ardından ülke genelinde kahraman ilan edildi. Pakistan halkı saldırgana karşı koyan kişiye şükran borçları olduğunu dile getirerek 'ödüllendirilmeli' çağrısında bulundu.