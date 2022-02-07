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Kadın arabasının bagajında çıplak bir adam buldu: 3 gündür oradaymış! - Son Dakika

Kadın arabasının bagajında çıplak bir adam buldu: 3 gündür oradaymış!

07.02.2022 11:09
Kadın arabasının bagajında çıplak bir adam buldu: 3 gündür oradaymış!

Kanada'da TikTok'ta paylaşılan bir video kısa sürede viral olurken, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Videoda, Bethany Coker isimli bir kadın arabasının bagajında 3 gündür çıplak bir şekilde yaşayan adamı fark ediyor.

"NEDEN BAGAJIMDASIN VE NEDEN ÇIPLAKSIN"

Olayı TikTok'ta belgeleyen Bethany Coker, adamın üç gündür burada yaşadığını belirtirken yayımladığı videoda, adama 'Neden bagajımdasın ve neden çıplaksın?' diye sorduğu görülüyor.

Adam ise çıplak olduğunu belirtirken, 'Evet bu bir ayin' yanıtını veriyor. Coker, bagajındaki çıplak adama oraya nasıl girdiğini sorduğunda ise 'Ben Papa'nın oğluyum' yanıtını alıyor.

"ŞU ANDA PSİKİYATRİ KOĞUŞUNDA"

Coker, bagajında bulunan adamın adamın bir süredir kayıp olduğunu ve 'şu anda bir psikiyatri koğuşunda' olduğunu iddia etti.

Genç kadın, adamın varlığının ilk işaretini altı gün önce aracının sürücü koltuğunda çamur fark ettiğinde aslında adamın varlığının ilk işaretlerini görmüştü.

TikTok'ta video paylaşan Coker, "Arabam bütün gece evdeydi, biz gece 2'ye kadar yola çıktık ve bu sabah hiç dikkat etmeden çalıştırdım, sadece binmek için geri gelip çamuru fark ettim" dedi. Ancak genç kadının buna rağmen adamı 3 gün sonra bulabildiğini aktardı. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Kanada, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadın arabasının bagajında çıplak bir adam buldu: 3 gündür oradaymış! - Son Dakika Dünya


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