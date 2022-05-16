30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu - Son Dakika
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30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu

16.05.2022 20:34
30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu

Fransa'da Jean Castex'in istifasından sonra boşalan başbakanlık görevine mevcut Çalışma Bakanı Elisabeth Borne getirildi. Borne, 1992'den beri bu göreve atanan ilk kadın siyasetçi unvanına sahip oldu.

Fransa'da Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine gelen isim belli oldu. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Borne'un Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi.

ÇEŞİTLİ BAKANLIKLARDA GÖREV ALDI

Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev aldı.

FRANSA'NIN İKİNCİ KADIN BAŞBAKANI

Borne, Fransa 5. Cumhuriyeti'nin ikinci kadın başbakanı oldu. Fransa'nın ilk kadın başbakanı Edith Cresson, 2 Nisan 1992'de görevden ayrılmıştı. Böylelikle yeni Başbakan Elisabeth Borne, 30 yıl aradan sonra Fransa'daki ilk kadın başbakan unvanını aldı.

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Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu - Son Dakika


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