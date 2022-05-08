Eskişehir'de 'evinde 4 şişe kolonya içtiği' öne sürülen adam öldü - Son Dakika
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BBC

Eskişehir'de 'evinde 4 şişe kolonya içtiği' öne sürülen adam öldü

08.05.2022 11:55
Eskişehir'de 'evinde 4 şişe kolonya içtiği' öne sürülen adam öldü

Eskişehir'de, evinde 4 şişe kolonya içtiği öne sürülen 61 yaşındaki Hasan Ipışık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de, evinde 4 şişe kolonya içtiği öne sürülen 61 yaşındaki Hasan Ipışık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı'na göre Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde oturan Hasan Ipışık, iddiaya göre, önceki gün evde bulunan 4 şişe kolonyayı içince zehirlendi.

Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan Hasan Ipışık, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İki gün yoğun bakımda tutulan Ipışık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Alpu Jandarma Komutanlığı ve savcılıkça soruşturma başlatılırken, Ipışık Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Eskişehir'de 'evinde 4 şişe kolonya içtiği' öne sürülen adam öldü
Eskişehir'de 'evinde 4 şişe kolonya içtiği' öne sürülen adam öldü
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