AB Sayıştayı 2025'te 6,7 milyar avroluk harcamada kurallara uyulmadığını bildirdi - Son Dakika
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AB Sayıştayı 2025'te 6,7 milyar avroluk harcamada kurallara uyulmadığını bildirdi

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AB Sayıştayı 2025\'te 6,7 milyar avroluk harcamada kurallara uyulmadığını bildirdi
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AB Sayıştayı, 2025'te AB bütçesinden yapılan yaklaşık 176,3 milyar avroluk harcamanın 6,7 milyar avrosunu kurallara uygun bulmadı. Hata oranı 2024'te yüzde 3,6 olurken denetim sonuçlarının 2028-2034 bütçe müzakerelerini etkilemesi bekleniyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı, 2025 yılında AB bütçesinden yapılan yaklaşık 176,3 milyar avroluk harcamanın 6,7 milyar avrosunun kurallara uygun olmadığını açıkladı.

Sayıştay raporuna göre, harcamalardaki hata oranı 2024'te yüzde 3,6, 2023'te ise yüzde 5,6 olarak kaydedildi. AB mevzuatına göre yüzde 2'yi aşan oran, önemli düzeyde hatalı harcamaya işaret ediyor. Kamu ihalelerinde kurallara uyulmaması ve fonların uygun olmayan projelerde kullanılması, başlıca sorunlar arasında gösterildi.

Denetimlerde, yaklaşık 650 milyar avroluk Kovid-19 ekonomik toparlanma fonu da incelendi. Üye ülkelere 2025 yılında yapılan 37 ödemenin 9'unun ilgili kurallara ve koşullara uygun olmadığı belirlendi. Bazı ödemelerin ihale kuralları ihlal edilerek veya gerekli hedeflere ulaşılmadan yapıldığı kaydedildi.

Raporda, bazı projelerin hedeflerinin sonradan düşürüldüğüne de dikkat çekildi. Sayıştay Başkanı Tony Murphy, ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla hedeflerin daha düşük seviyelere çekildiği uyarısında bulundu. Örnek olarak, Lüksemburg'da tüm ülke sakinlerine hizmet vermesi planlanan bir tele-tıp uygulamasının kapsamının daha sonra nüfusun küçük bir bölümüyle sınırlandırılması gösterildi.

Denetim sonuçlarının, 2028-2034 dönemini kapsayan yeni AB bütçesi müzakerelerini etkilemesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu, fonların üye ülkelerdeki reformlara ve somut hedeflere daha sıkı bağlanmasını öngörüyor.

Sayıştay, hata oranının doğrudan yolsuzluk veya israf anlamına gelmediğini, kurallara uygun kullanılmadığı değerlendirilen harcamaların tahmini büyüklüğünü gösterdiğini vurguladı. Raporda ayrıca, AB borçlarının 2027'ye kadar 1 trilyon avroya ulaşabileceği ve borç geri ödemelerinin bütçe üzerindeki yükünün artabileceği uyarısı yapıldı.

Sayıştay üyesi Daniel Caspary ise orta vadede üye ülkelerin AB bütçesine katkılarının önemli ölçüde artabileceğini belirterek, bu durumun Birliğin en büyük net katkı sağlayıcısı Almanya'yı özellikle etkileyebileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
EkonomiDünyaSon Dakika

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