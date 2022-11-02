ABD'de liseli iki genç, hocalarını düşük not verdiği gerekçesiyle beyzbol sopasıyla döverek öldürdü - Son Dakika
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ABD'de liseli iki genç, hocalarını düşük not verdiği gerekçesiyle beyzbol sopasıyla döverek öldürdü

02.11.2022 22:07

ABD'de Willard Miller ve Jeremy Goodale isimli iki lise öğrencisi, 66 yaşındaki öğretmenleri Nohema Grber'i beyzbol sopasıyla döverek öldürdü. Katil zanlıları, cinayeti öğretmenin düşük not verdiği gerekçesiyle işlediklerini itiraf etti.

ABD, Kasım 2021'de korkunç bir cinayete sahne oldu. Connecticut Eyaleti'ndeki Iowa Lisesi'nde İspanyolca öğretmeni olan Nohema Graber'in (66) cansız bedeni tren yolu menfezinde bulundu. Tüyler ürperten olayın ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri cinayeti Graber'in iki öğrencisinin işlediğini belirledi.

BEYZBOL SOPASIYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Cinayetten önce parkta yürüyüş yapan Graber'in Willard Miller ve Jeremy Goodale isimli 16 yaşındaki iki öğrencisi tarafından beyzbol sopası ile darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi.

CİNAYETİN NEDENİ 'DÜŞÜK NOT'

Polisteki ifadesinde Miller, öğretmenin kendisine verdiği notun sınıf ortalamasına göre düşük olduğunu, bu duruma öfkelendiğini söyledi. Polis ifadelerini doğrulayan savcılığın raporunda, "Deliller, Graber cinayetinin düşük not verilmesi üzerine işlendiğini gösteriyor" denildi.

MASKE TAKTIKLARI BELİRLENDİ

Görgü tanıkları ifadesinde, olay yerine gelen Graber'in ardından iki maskeli gencin park etrafında görüldüğünü söyledi. Cinayet mahallinde delil bırakmak istemeyen gençlerin öğretmenlerini öldürdükten sonra minibüs ile uzak bir noktaya götürmeye karar verdiği bilgisine ulaşıldı. Minibüsü cesedi sakladıkları yerde bırakan zanlıları yolda yürürken başka şahısların gördüğü tutanaklarda yer aldı.

CİNAYETİ İŞLEYİP SOSYAL MEDYADA ÖVÜNDÜLER

Öte yandan ikilinin işledikleri cinayetle sosyal medyada övündükleri ortaya çıktı. Miller ve Goodale'in cinayet akşamı sosyal medya hesaplarından işledikleri suça delil oluşturabilecek paylaşımları savcılık tespit etti. Yapılan paylaşımlarda intikam alındığına dair ibarelere yer verildiği mahkeme tutanaklarına girdi.

ABD'de liseli iki genç düşük not verdi diye hocalarını öldürdü
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