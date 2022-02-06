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ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı! - Son Dakika

ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!

06.02.2022 10:58

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz, büyü ve cadılıkla ilgili olduğunu savunduğu Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) kitaplarını yaktırdı. İnternete düşen görüntülerde, kilise cemaatinin bir ateşin etrafında toplanarak kitap ve tişörtleri yaktıkları görüntüler yer aldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, muhafazakar papaz Greg Locke, takipçilerini Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) kitaplarını yakmaya teşvik etti.

KİLİSE CEMAATİ ATEŞİN ETRAFINDA TOPLANDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kilise cemaati, akşam saatlerinde yakılan bir ateşin etrafında toplanarak beraberinde getirdikleri Harry Potter ve Twilight kitapları ile tişörtlerini yaktı.

YAKMA HAKLARI OLDUĞUNU SAVUNDU

Papaz Locke, dini hak ve özgürlükleri ile inanç sistemlerine tehdit oluşturduğunu düşündükleri kült materyallerini yakma hakları olduğunu savundu.

ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
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Son Dakika Dünya ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı! - Son Dakika
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